Cashmere: le maglie, le tute e i crop top più chic per l'inverno

A presentare questa nuova collezione speciale composta da maglie e pantaloni, tute e crop top rigorosamente in cashmere è Falconeri, che ha dedicato a questa capsule un evento esclusivo nelle sue boutique di via Monte Napoleone, a Milano, e in via Condotti, a Roma. Suddivisa in tre linee, esprime e risalta un'armonia perfetta tra lusso, stile e dettagli esclusivi. Eccole nelle loro peculiarità.