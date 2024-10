Leggings modellanti e collant push-up: i "must have" d'autunno

Per quanto riguarda i leggings, menzione speciale per gli scrunchie, caratterizzati da un design "intelligente" e mirato, ideato per esaltare e definire le curve con un effetto push-up. Le cuciture "strategiche" assicurano comfort e sostegno. Spiccano anche i modelli in microfibra lucida, disponibile in colori basici e moda come il wine purple, che dona un tocco glamour a ogni outfit. Ideali per look che si adattano dal giorno alla sera, la loro versatilità ne agevola l’abbinamento, diventando un vero e proprio "elevated basic" - spiega lo stesso brand - per chi desidera esprimere il proprio stile senza rinunciare alla praticità.