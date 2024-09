Moda autunno inverno: il suit è il jolly da avere nell'armadio

La collezione autunno inverno 2024-2025 di Kontatto è pensata per una donna cosmopolita e determinata. Le linee audaci giocano con contrasti di materiali e colori: i toni dominanti del grigio e bordeaux avvolgono il comfort dress da giorno, mentre delicate polo in nude e baby green aggiungono un tocco di dolcezza. Non mancano dettagli sporty, con bomber in eco-pelle verde militare e burgundy, che dialogano con stampe floreali, creando un mix raffinato tra austerità e leggerezza. La maglieria, "must have" del marchio e della collezione, si distingue per la sua versatilità e comodità, spaziando dai completi tricot ai grossi pullover abbinati a denim ed eco-pelliccia. Tessuti multimaterici si incontrano in composizioni armoniose, con il raso che illumina sia i look da giorno che da sera, per un gioco di colori che varia dal pesca al beige, fino al nero. Le sottovesti sensuali, arricchite da inserti in pizzo, si abbinano a morbidi maglioni di lana mohair, creando un contrasto affascinante tra delicatezza e forza. Pezzo forte della collezione è il suit, proposto in molteplici varianti di forme, tessuti e volumi. I pantaloni a palazzo si combinano a gilet affusolati e giacche oversize.