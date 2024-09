Luisa Spagnoli, quello che le donne vogliono: i look "must have"

È una creatura che proietta se stessa nel presente, creativa e libera. Nella coscienza che a cambiare il mondo non sono i vestiti ma le donne che li indossano. La libertà degli abbinamenti: la joie de vivre e la leggerezza delle camicie over, bianche, morbidissime, con la gonna in raffia. I bottoni delle giacche preziosi, con richiami anni '70, i cardigan ampi un po' maschili e i pantaloni comodi, anche a zampa, le cinture morbidissime. Menzione speciale per i gioielli in corno: un chiaro richiamo etnico, che convive perfettamente anche con i look più bon ton.