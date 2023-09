Moda, Luisa Spagnoli SS24: le donne tra determinazione e grazia

In passerella, l'essenza universale della femminilità. Per la primavera estate 2024, proposte chic e ispirate alle icone degli anni Settanta



Per Luisa Spagnoli la dualità dell’universo femminile non è necessariamente un gioco di contrasti, piuttosto la combinazione delle sue diverse espressioni: maschile e femminile, decorativo e austero, boho e grafico. Le proposte per la prossima bella stagione sono, perciò, creazioni chic e glamour, pensate per donne volitive che abbracciano la propria vita con determinazione e grazia.



È così che la collezione primavera estate 2024 appare come una caleidoscopica combinazione di sicurezza e capi gioiosi che lasciano al corpo e alla personalità libertà di espressione. Dal giorno alla notte, in passerella capi in maglia che accarezzano le forme, piccole tuniche, abiti da sera in trasparenza e una nuova uniforme quotidiana, occasionalmente impreziositi da motivi floreali di ispirazione araldica, decorazioni folk e un nuovo logo rappresentato dalle iniziali LS.



L’eccellenza del marchio nella maglieria, elemento chiave del vocabolario stilistico di Luisa Spagnoli, è esaltata negli abiti a tunica, spesso caratterizzati da motivi floreali jacquard e dettagli a intreccio che incorniciano il petto, profilati con divertenti pompon e abbinati a lunghe sciarpe. A questo look identificativo di collezione si ispirano anche gli spezzati che rimandano alle dive del secolo scorso, con shorts abbinati a morbide e ariose cappe e maxi-cardigan frangiati o alla maglieria a trama larga. Per la vita in città, i blazer di ispirazione smoking con revers generosi e dal taglio oversize, come fossero presi in prestito dal guardaroba maschile, e panciotti rilassati in tonalità giallo girasole, turchese, blu e rosso, accostati a micro-shorts e affiancati da overshirt e minigonne ricamate.



Per dopo il tramonto, le calde serate estive ispirano sofisticati abiti da sera, definiti da una connotazione boho. Lunghi modelli a colonna in georgette color avorio e tabacco si affiancano a cappe frangiate con dettagli in trasparenza, romantici top, talvolta ispirati alla lingerie, con maniche a palloncino incrociati sul corpo e abbinati a lunghe gonne plissé in chiffon e ad abiti bustier. Gli accessori esprimono anche loro l’artigianalità del marchio, come fossero souvenir di lunghi viaggi in mete esotiche: pochette in camoscio con frange, sandali infradito bassi o con tacco caratterizzati da lacci incrociati e nappine che si avvolgono alla caviglia. Collane e bracciali dorati multifilo danno al look un tocco di luce.