23 settembre 2023 19:58

Dolce&Gabbana, intimo e autoreggenti: una sfilata di sensualità

I codici della femminilità Dolce&Gabbana in uno show dove quasi tutto è nero. La carica più sensuale della collezione per la prossima primavera estate si esprime nei reggiseni a vista, nelle calze autoreggenti e reggicalze che spiccano sotto abiti sottoveste in tulle. Una sfilata, in questa Milano Fashion Week, che sembra rievocare la celebre passerella del 1992, ispirata da “Belle de jour”, il celebre film del 1967 diretto da Luis Buñuel. E le atmosfere delle fotografie in bianco e nero di quel genio di Helmut Newton.