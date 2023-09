Moschino, 40 anni d'amore: la collezione creata da quattro donne

Moschino ha festeggiato a Milano i suoi primi quarant’anni con una sfilata show, che ha visto in passerella anche ballerini, performer e il primo violino del Teatro alla Scala Laura Marzadori, che ha interpretato “I am what I am”, brano di Gloria Gaynor molto amato da Franco Moschino , il fondatore della maison scomparso troppo presto, a 44 anni, nel 1994.

Moschino: la sfilata “40 Years of Love”, per celebrare i 40 anni del brand

Ed è così che “Moschino - 40 Years of Love” si è trasformato in un atto d’amore nei confronti di questa maison che ha saputo fare breccia e strada nel mondo della moda. Le quattro stiliste che hanno disegnato la collezione per la primavera estate 2024 – Carlyne Cerf de Dudzeele, Gabriella Karefa-Johnson, Lucia Liu e Katie Grand – hanno attinto a piene mani dagli archivi. Ognuna di loro è stata chiamata dalla casa del gruppo Aeffe a realizzare dieci look ciascuna. Il risultato è un viaggio in quattro parti tra i modelli iconici creati dal fondatore dal 1983 al 1993.