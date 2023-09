Fashion Week, Antonio Marras: la sfilata è su un set di Hollywood

Per presentare le sue nuove creazioni per la primavera estate 2024, lo stilista sardo ha portato la passerella all'interno di un set cinematografico hollywoodiano , in cui sono state ricreate le stanze di una villa costruita a picco sul mare, sulla scogliera di Capo Caccia, in un angolo incontaminato della Sardegna, vicino alla sua Alghero.

Il set riprodotto da Antonio Marras è quello del film “Boom!", in italiano "La scogliera dei desideri”, con protagonisti Elizabeth Taylor e Richard Burton e sceneggiato da Tennessee Williams, a cui è dedicato il docu-film di Sergio Naitza "L'estate di Joe, Liz e Richard", recentemente scoperto dallo stesso stilista. "Quando, nel 1967, ad Alghero è sbarcata la troupe di Joseph Losey alla ricerca di un set ideale, io avevo sei anni ma mi ricordo, eccome se mi ricordo - racconta il designer -. E con il tempo il film, le star, gli avvenimenti, le comparse del luogo, i pettegolezzi, i tentativi di rapimento, il mega yacht Kalizma della coppia stellare con cani, bambini, cuochi, capitani e marinai al seguito, i gioielli di Bulgari della Diva, gli abiti realizzati apposta dall’Atelier Tiziano da un giovane Karl Lagerfeld, i copricapi di Alexander da Parigi, il cibo fatto arrivare direttamente da Londra con l’aereo ogni giorno, il tanto alcool, le liti fra i due protagonisti, la falesia di 186 metri di Capo Caccia e la villa bianca stratosferica a picco sul mare che, agitato, continua a sbattere sugli scogli e il vento, hanno assunto un’aurea di mito. Io uso la moda per raccontare e l'ho imparato andando al cinema".



Ecco allora alternarsi e recitare, sul set di sfilata, attori e attrici, costumisti e segretarie di produzione, assistenti personali e sarte, regista e produttore, fonici e lavoranti. Nel ruolo di star protagonista, una meravigliosa Marisa Schiaparelli Berenson. "Ho pensato che prima di tutto ci dovesse essere una Diva, una Diva vera, con la D maiuscola, che non si inventa né improvvisa - ha spiegato Marras -. Una Diva che potesse bene interpretare un mondo alla Hollywood Babilonia dove tutto è possibile, dove un desiderio è un ordine, dove l’inimmaginabile diventa quotidianità, basta pensarlo, scriverlo e girarlo". E poi il mare, proiettato su enormi maxi schermi, che ha continuato per tutto il tempo a sbattere agitato sugli scogli, con le onde sferzate dal vento.



"Il cinema non è un mestiere per deboli di cuore", continua Antonio Marras. In passerella, per la prossima primavera estate, kaftani evanescenti e ondivaghi, abiti couture, vestaglie, tailleur sartoriali, look maschili over, spolverini, pencil skirt, tubini e abiti da grande soirée drammatici e divini. Pizzi chantilly, valenciennes, macramè, intarsi, ricami, perline, paillettes, ruches, pied de poule, pois e righe, gessati e damaschi. E cotoni. Rose, onde, stampe. I colori: tanto nero, sabbia, beige ma anche lilla, giallo, rosa e celeste. Tutto insieme, come in un movimento di telecamera.