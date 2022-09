Milano Fashion Week, sfilata Antonio Marras: gli abiti poetici

Moda, street style mania: i look dalla Fashion week di New York

UNA SFILATA POETICA - Giacche, calze, abiti con ricami, stampe e jacquard sono tutti a

motivi floreali

dedicati a Maria Callas

grande cambiamento

l'inizio di un percorso di esistenza e lavoro

. Per lui, bermuda e kway nelle stesse fantasie. E poi tanti lunghi e preziosi abiti da sera di seta, tulle e ricami, fino al gran finale con sette capi specialirealizzati dalla sartoria del Piccolo Teatro. È la prima sfilata dello stilista di Alghero dopo l'acquisizione dell' 80% dell'azienda da parte dell'amministratore delegato del gruppo Calzedonia, Sandro Veronesi. "È il primo step di un- ha spiegato Antonio Marras -, l'arrivo di una grande azienda cambia le prospettive e le esigenze ma non il mio modo di procedere. Cambia semplicemente la restituzione, con una visibilità che prima non c'era. Il cambiamento - prosegue ancora - è dettato dal connubio tra un pragmatico e visionario come Veronesi e un folle come sono io. É un amalgama esplosivo ed eccitante,".