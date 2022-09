Fendi: sfilata a New York per i 25 anni della borsa più famosa

Fendi ha dato il via alla Fashion week di New York con una sfilata evento in cui ha celebrato i 25 anni della sua “it bag” più famosa, la "baguette" . In pista, per una collaborazione creativa inedita, lo stilista della maison Kim Jones, il suo mentore Marc Jacobs, la casa di gioielli Tiffany e l’attrice Sarah Jessica Parker, che ha contribuito disegnando anche lei un modello di questo “cult”.

UN “FENDI DAY”

un giorno speciale

Non è una borsa, è una baguette!

cintura

marsupio, tracollina, calzino, polsino, tascone delle felpe e

dettaglio dei cappelli

- "Eraquando disegnai la borsa - ha raccontato Silvia Venturini Fendi -. Le stelle si erano allineate e l'oroscopo decretò: è un Fendi Day”. Correva l’anno 1997 e a far guadagnare celebrità al modello ha contribuito anche la stessa Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw. Scippata da un malvivente per le strade della Grande Mela, in una puntata della terza serie di “Sex and the City”, redarguiva il ladro correggendolo: “”. Per la collezione Resort primavera estate 2023, la “it bag” è proposta anche anche in versione. La sfilata, nell’affollatissima Hammerstein Ballrom di Midtown, ha celebrato anche i due anni di Kim Jones alla direzione creativa della maison e il ritorno in passerella, dopo 15 anni di assenza, della super top Linda Evangelista.