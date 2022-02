Sfilate Milano Fashion Week, Fendi: la lingerie esce allo scoperto

Si è lasciato ispirare dalle donne Fendi, Silvia Venturini e sua figlia Delfina, il direttore creativo Kim Jones per la collezione donna per il prossimo autunno inverno. In passerella, per la Fashion Week di Milano, anche capi che attingono dagli archivi e si rifanno molto alla storia della maison, profondamente legata al lavoro e al genio di Karl Lagerfeld.

EREDITÀ E SPERIMENTAZIONE - Trasparenze, lingerie in bella vista, abiti-sottoveste in voile e camicie, fiocchi e rouches, chiffon e toni pastello. Ma anche shorts e giacche dal taglio più netto, fantasie a quadri, top asimmetrici in pelle, dettagli in pelliccia, tailleur pantalone e stivali. Menzione speciale per i ciondoli-micro borse da portare appesi ad appositi ganci sulle gonne.