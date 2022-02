Moda, Milano Fashion Week 2022: le novità e come seguire le sfilate

Milano ci crede e punta in alto, con una Fashion Week dedicata alle collezioni donna per l’autunno inverno 2022-2023 davvero in grande stile , in programma in varie sedi in città da martedì 22 a lunedì 28 febbraio. Ecco le novità più importanti e cosa non perdere .



I NUMERI E LE ATTESE – A Milano sono previsti 169 appuntamenti: 67 sfilate (di cui ben 57 fisiche e solo 8 digitali), 69 presentazioni (59 fisiche e 10 digitali), 8 presentazioni su appuntamento e 9 eventi. Le attese di questa Fashion Week dedicata alla moda donna per i prossimi freddi si concentrano tutte sui “big”, tra cui Giorgio Armani (che aveva annullato le sfilate dello scorso gennaio in città e a Parigi), e sui grandi ritorni.



GRANDI RIENTRI E SPAZIO AGLI ESORDIENTI – Questa edizione della settimana della moda milanese segna il ritorno in calendario di Gucci, Bottega Veneta, Diesel, Trussardi e Plein Sport. CNMI - Camera Nazionale della Moda Italiana dà ancora più spazio alla promozione dei talenti emergenti con una serie di iniziative focalizzate a dare visibilità alla nuova generazione di designer italiani e internazionali. In questo contesto, gioca un ruolo importante il lavoro comune con Maison Valentino, che di stagione in stagione darà spazio sul proprio canale Instagram (@maisonvalentino) allo show di un brand emergente. Per il debutto di questo progetto è stato scelto Marco Rambaldi.



COME SEGUIRE LE SFILATE – Supporto ai giovani ma anche promozione dell’inclusività e della sostenibilità sono le tematiche principali della Fashion Week di Milano e quindi dei progetti ospitati dal Fashion Hub, allestito all’interno della sede dell’ADI Design Museum (piazza Compasso d’Oro 1, ingresso da via Ceresio 7). Inoltre, anche per questa edizione, la Milano Fashion Week si può seguire sulla piattaforma di CNMI (milanofashionweek.cameramoda.it), che ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali.