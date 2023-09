Milano Fashion Week: come seguire le sfilate e gli eventi top

In passerella, le collezioni donna dedicate alla prossima primavera estate. In programma in città fino a lunedì 25 settembre, prevede 176 appuntamenti, tra cui 67 sfilate, 72 presentazioni e 33 eventi. Tra le novità più attese di questa edizione, il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa di Gucci .



Questa Fashion Week vedrà anche numerose celebrazioni di anniversari, come i 70 anni dei Fratelli Rossetti, i 40 di Moschino e i dieci di Genny. Tra le sfilate più attese, come sempre, quelle dei "big", tra cui segnaliamo in particolare Giorgio Armani, Fendi, Prada, Versace, Dolce&Gabbana, Ferragamo e l'evento di lancio della collezione Moncler x Pharrell Williams. Tra i brand per la prima volta in calendario sfilate ci sono Tom Ford, The Attico e Chiara Boni La Petite Robe. Per la prima volta nel calendario presentazioni, anche le collaborazioni Max&Co. SS24 &Co.llaboration with Sofia Sanchez De Betak Chufy “Souvenirs of Life”, Weekend Max Mara SS24 Signature Collection “Phantasie” by Arthur Arbesser e Marina Rinaldi by Mary Katrantzou.



In apertura di Fashion Week, martedì 19 settembre alle ore 10, è in programma Breast Cancer Fashion Show, una sfilata di sensibilizzazione sul tema del cancro al seno. Tra gli appuntamenti più attesi, anche la nona edizione di Milano Moda Graduate, il progetto destinato agli studenti delle principali scuole di moda italiane. Domenica 24 settembre, a chiusura del calendario dedicato alle sfilate in presenza, si terrà la cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, l'evento istituzionale che vede protagoniste le realtà virtuose che nel mondo della moda italiana e internazionale si sono distinte per l’impegno dedicato alla sostenibilità nella sua accezione più alta: visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani e giustizia ambientale.



Inoltre, fino al 24 settembre, è allestito anche per questa edizione il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana presso Palazzo Giureconsulti, a due passi da piazza Duomo, che resta aperto al pubblico per tutta la durata della Fashion Week dalle ore 9:30 alle 19. Tutte le sfilate in calendario possono essere seguite su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma lanciata durante la pandemia in occasione degli eventi digitali, diventata ormai un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori ma anche per tutti gli appassionati.



Nella foto la super top Vittoria Ceretti, tra i protagonisti della campagna Gucci autunno inverno 2023, scattata a Milano dal fotografo David Sims