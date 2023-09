Giorgio Armani chiude la Fashion Week: l'eleganza della normalità

Fashion Week, Emporio Armani SS24: i best look dalla sfilata

Come lui, solo lui.

Giorgio Armani afferma da sempre qualcosa di rivoluzionario: l’eleganza della normalità. La sua non è una donna schiava della scontatezza, di quelli che vengono considerati canoni di bellezza, né sexy a tutti i costi. Ha, piuttosto, “un guizzo negli occhi - ha spiegato lo stilista -, come ho cercato di far fare alle ragazze in passerella”.