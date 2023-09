Fashion Week, Emporio Armani: voglia d'estate e pensieri leggeri

Antonio Marras: i look della sfilata con Marisa Berenson

Fashion Week: per la prima volta in Italia, “Calzedomania”

Fashion Week, Emporio Armani SS24: i best look dalla sfilata

La collezione di Emporio Armani per la primavera estate 2024 è fatta di abiti che raccontano sentimenti.

Esprimono la voglia d’estate come condizione dello spirito, leggerezza di pensieri e desiderio di portare nel vestire “tocchi di altrove, come raccolti in viaggio, catturati nell’aria”, spiega la stessa maison.