Fashion Week, Luisa Spagnoli: la moda fatta per le donne vere

In passerella, durante la Fashion Week di Milano, sfila il guardaroba perfetto per la donna contemporanea , tra forza e delicatezza, coraggio e garbo. E viene ribadito il desiderio della maison perugina di celebrare il made in Italy.



Le muse di Luisa Spagnoli sono creature notturne, misteriose e maliziose. Colori primari quali giallo limone, rosso corallo, arancio, blu Klein, fucsia, verde oliva e nero definiscono la palette cromatica, affiancati da motivi imprescindibili come il maculato, grande classico che esprime allo stesso tempo eleganza e ribellione.



I capispalla imponenti sono l’accento sulla forza delle donne. Lunghi cappotti double con spalle importanti e revers generosi sono proposti in monocolore, in pelliccia sintetica a motivo leopardo o ricoperti di micro-paillettes, abbinati a minigonne a tulipano e gonne pencil con spacchi laterali vertiginosi e t-shirt o canottiere in viscosa trasparente. Trovano spazio anche montoni oversize e pellicce sintetiche con colli voluminosi, audaci alternative al cappotto di stagione.



In contrasto al look pulito e sferzante della collezione per i prossimi freddi, la maglieria avvolgente è come sempre protagonista per Luisa Spagnoli. Le maglie hanno colli ad anello e a barca, maniche a campana e a palloncino, rivelano profonde scollature sulla schiena, sono impreziosite da pietre multi-sfaccettate. Per le serate speciali, abiti a sirena finemente ricamati, in pizzo, velluto e paillettes, con profondi scolli e tute da sera in pizzo chantilly ricamato o di paillettes scintillanti. A completare il look, maxi gioielli come bracciali, orecchini e anelli da indossare su tutte le dita, inseriti anche come fermacapelli, e décolleté Mary Jane, in camoscio ed eco-leopardo, oppure stivali al ginocchio.