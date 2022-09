Milano Fashion Week: Luisa Spagnoli rende la moda mare super chic

UN’ESTATE AL MARE

- La gioia di una fuga estiva si traduce in una collezione spensierata e giocosa, con unadi acquamarina, arancione vitaminico, rosso rubino e verde intenso. Gli allegri abiti con, perfetti per un cocktail party, rimandano agli ombrelloni sulla spiaggia. Anche balze, frange e maniche a palloncino definiscono le creazioni per i prossimi mesi caldi,sofisticata e una celebrazione della maestria artigianale ed eccellenza della maison perugina. Completi in maglieria con crop top in arancio sgargiante, turchese e fucsia sono accostati a minigonne e scialli coordinati, tutti. Le righe sono maxi, proposte in anticonvenzionali combinazioni di colore sudai volumi generosi, abbinate a sobrie camicie in lino e su abiti dalla linea a trapezio. Sensuali e ammalianti, ibody fascianti, indossati a pelle sotto giacche decostruite. Trovano spazio anche i completi pantalone in lino proposti con i gilet, giacche bomber e pantaloncini. Pensati per il tramonto, gli abiti camiciaimpreziositi da, a incorniciare il decolleté.