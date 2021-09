Milano Fashion Week, Luisa Spagnoli: voglia di libertà e di seduzione

LIBERTÀ, OTTIMISMO E SEDUZIONE - Per l’occasione, è stata ricreata un’affascinante corte in stile New Mexico all’interno dello storico Palazzo Isimbardi. In passerella, ampi abiti in seta con spacchi profondi o di cotone stampa vichy, stretti in vita da cinture in pelle con maxi-fibbie di turchesi. Portati con disinvoltura con le spalle scese e lasciati sbottonati, rivelano seducenti corsetti, le cui preziose finiture in stile lingerie si inseriscono anche nella costruzione di sinuosi abiti in organza, arricchiti da balze e resi in una vibrante palette di colore, che spazia dal giallo calendula al rosa fragola, e di un maxi-dress in shantung in un brillante tocco di turchese.



UN GUARDAROBA DI PEZZI GRINTOSI - I corsetti con finiture in pizzo fanno capolino anche dalle camicie di gusto maschile, indossate con completi in denim dalle sfumature indigo che sembrano scolorite dal sole, e dalla maglieria. Immancabili protagonisti del guardaroba Luisa Spagnoli, le maglie si fanno preziose. Lavorate con effetto rete, sfrangiate e jacquardate hanno scolli profondi o diventano mini-dress decorati con motivi grafici o morbidi abiti a tubo dalle texture tattili. Il denim aggiunge un tocco urbano e contemporaneo. I cinque tasche sfoggiano linee svasate che slanciano la silhouette, gli shorts hanno tagli iper-femminili e le pencil skirt rivelano sensuali spacchi frontali. Un guardaroba versatile di pezzi grintosi, da mixare con fantasia.