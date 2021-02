MFW 2021, Luisa Spagnoli: donne tra quotidianità e voglia di libertà

Parola d’ordine: libertà . Volumi ampi e silhouette perfettamente calibrate in modo da non costringere il corpo delle donne . La collezione autunno inverno 2021 2022 di Luisa Spagnoli, presentata con un video a Milano nell’ambito della Fashion week, “è una celebrazione del ritorno alla vita , con tocchi femminili e sexy”, ha spiegato Nicoletta Spagnoli, presidente e amministratore delegato della maison.

SUL FILO MASCHILE-FEMMINILE - Proposte dal tono urbano. In questa collezione “c’è molto bianco e nero ma anche il gusto del colore che ci contraddistingue”, prosegue Nicoletta Spagnoli. Ed ecco lunghi cappotti dal taglio militare e dalle proporzioni oversize, morbidi paltò in lana e cashmere double face, impermeabili taglio mantella dal gusto “brit-chic”. Immancabile la maglieria, punta di diamante del brand, da portare sia di giorno, sia di sera. E, ancora, minidress a coste inglesi con maniche vaporose, tuniche con spacchi laterali da indossare sole o su pantaloni a palazzo, pullover con scolli e maniche couture. L’eleganza gioca sul filo del maschile e del femminile. Must have di stagione, la tuta in jersey di lana stretch o raso stampato. Anche i colori sono un inno alla vita che vuole ricominciare: rosso cardinale, giallo intenso e panna, da mescolare a grintosi animalier, fantasie Paisley e disegni astratti.