Milano Fashion Week 2021: Fendi omaggia l'eleganza delle donne italiane

Un omaggio alla maison e alla sua dinastia, tutta al femminile , ma anche all'indimenticato (e indimenticabile) Karl Lagerfeld. Sono abiti che trasformano la femminilità quotidiana in lusso quelli presentati da Fendi nella sfilata digitale all'interno del calendario della Milano Fashion Week. Dedicata alle collezioni donna per il prossimo autunno inverno, ha segnato il debutto di Kim Jones anche alla direzione creativa del "ready to wear".

IL GUARDAROBA “DI FAMIGLIA” - Alcuni dettagli che pervadono l'intera collezione arrivano dal guardaroba delle cinque sorelle Fendi: dalle maniche a campana del cappotto in visone lavato e pelle scamosciata, al gessato del look da ufficio e camicie in seta, dai capi sartoriali in lana, alla giacca-camicia. A ricordare l'eredità di Karl Lagerfeld, il monogramma Karligraphy e la scarpa 'First', il cui tacco architettonico è nato da un disegno d'archivio, mentre dal passato più recente i motivi della collezione Couture, firmata dallo stesso Jones, sono ripresi attraverso abiti di seta marmorizzata, rosette in fiore o ricami di organza su maglie jacquard.