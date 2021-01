Milano Moda Uomo, in casa e fuori: come vestiremo dopo la pandemia

Milano Moda Uomo, Ermenegildo Zegna: in casa come fuori, il guardaroba “resettato” Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 12 Ermenegildo Zegna - Fall Winter 2021-2022 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Come in casa, così fuori. Voglia di normalità ma anche di mettere a frutto quanto imparato durante il lockdown e nei mesi di pandemia. La moda maschile in passerella a Milano parte dal bisogno di certezze per approdare in un mondo nuovo: non solo quello che ci aspetta nel prossimo autunno inverno ma anche oltre. Da Zegna a Fendi, da Prada a Etro, il guardaroba maschile è pronto per un reset generale, perché quello che finora abbiamo avuto nell’armadio non è più adatto alle esigenze di oggi, come di domani.