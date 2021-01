Moda, Milano Fashion Week: perché Dolce e Gabbana non sfileranno più

Afp

Lo scorso luglio avevano dato prova di coraggio e intraprendenza, organizzando tra i primi una sfilata in presenza e in sicurezza subito dopo i mesi più difficili legati alla pandemia di Covid 19. Una forte spinta a ripartire e un atto d’amore nei confronti del made in Italy. Nei giorni scorsi, la doccia fredda: Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno annunciato a malincuore di dover rinunciare alla sfilata dal vivo all’interno del calendario ufficiale della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni della moda maschile per l’autunno inverno 2021-2022, in programma dal 15 al 19 gennaio prossimi.