Dolce&Gabbana, omaggio alla genialità italiana in un luogo simbolo di lotta al Covid

TRA GENIALITÀ E IMPEGNO - A fare da filo conduttore, l’incontro tra modernità e neoclassicismo: i disegni geometrici e lineari si accostano a stampe di statue e busti neoclassici, in un gioco di contrasti armonizzato dalla delicatezza delle sfumature del cielo. Volumi oversize, unione di materiali differenti, sovrapposizioni e giustapposizioni sono i tratti caratterizzanti degli abiti. La sfilata ha segnato anche il ritorno del brand, dopo 22 anni, nel calendario ufficiale della moda maschile di Milano, per questa edizione organizzato in digitale. Trasmessa anche in streaming dal sito ufficiale della maison e sulla piattaforma creata ad hoc dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, vi ha preso parte anche Il Volo, che si è esibito dal vivo nel suo repertorio musicale più classico (da ‘Torna a Surriento’ a ‘O sole mio’, da ‘Un amore così grande’ a ‘Volare’). Con questo evento, inoltre, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno voluto dare continuità anche alla collaborazione con Humanitas University, che Dolce&Gabbana sostiene da tempo attraverso la sovvenzione di borse di studio agli studenti di Medtec School e, dallo scorso febbraio, finanziando lo studio coordinato dal professor Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University, sul Covid 19.