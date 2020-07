Milano Digital Fashion Week: ecco come sarà e cosa c’è nel calendario

Un grande evento, a tutti gli effetti, ma in versione digitale per via delle misure anti-Covid. Dopo Parigi, che si appresta a chiudere i battenti, ci prova anche Milano con la sua prima edizione di Fashion week rigorosamente online. Da martedì 14 a venerdì 17 luglio, le collezioni uomo per la primavera-estate 2021 e le pre-collezioni uomo e donna vengono presentate, infatti, con sfilate a porte chiuse, interviste live, short film. Il tutto da seguire in streaming su una piattaforma ad hoc. Prada, Salvatore Ferragamo, Tod’s, Ermenegildo Zegna, Moschino, MSGM, tra i nomi più attesi. Occhi puntati anche sulle sfilate ‘fisiche’ di Etro, Dolce&Gabbana (mercoledì 15, in uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid) e per ‘Epilogue’ di Gucci, nella giornata conclusiva.