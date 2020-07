Paris Digital Fashion Week: gli eventi (tutti online) da non perdere

L'uscita finale durante l'ultima sfilata a Parigi di Louis Vuitton, Fall/Winter 2020/21, lo scorso gennaio



IL CALENDARIO E GLI EVENTI DA NON PERDERE - Niente sfilate come siamo abituati a seguire bensì un calendario ricco di eventi e presentazioni video, per la prima volta solo online. Tutto è organizzato su una piattaforma digitale dedicata, accessibile al pubblico e con spazi riservati ai professionisti. Oltre 60 i brand partecipanti, spazio anche ai talenti emergenti. Tra gli appuntamenti più attesi, le presentazioni delle collezioni di Louis Vuitton (venerdì 10 luglio), Isabel Marant e Balmain Homme (sabato 11), Loewe ed Hermès (domenica 12). Sempre guardando ai ‘big’, l’ultima giornata (lunedì 13) vedrà Lanvin e Dior Homme. Da lì gli occhi si sposteranno, poi, su Milano, per la prima Digital Fashion Week che andrà in scena pure nel capoluogo lombardo, fino a venerdì 17 luglio. Al bando la superstizione.