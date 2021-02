Milano Fashion Week 2021: un anno di Covid, ecco come saranno le sfilate

Moda, Milano Fashion Week: lo street style delle sfilate prima della pandemia Street style sfilate FW 2020 2021 - Chiara Ferragni, tra gli ospiti di Philosophy di Lorenzo Serafini Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Chiara Ferragni, tra gli ospiti di Alberta Ferretti Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Anna Dello Russo, tra gli ospiti di Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Ermanno Scervino Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Ermanno Scervino Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Paola Turani, tra gli ospiti di Ermanno Scervino Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Ermanno Scervino Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Iceberg Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Iceberg Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Iceberg Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Le gemelle Amiaya, tra gli ospiti di MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Versace Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Versace Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Versace Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Philosophy di Lorenzo Serafini Showbit-Mondadori Portfolio 28 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Philosophy di Lorenzo Serafini Showbit-Mondadori Portfolio 29 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Philosophy di Lorenzo Serafini Showbit-Mondadori Portfolio 30 di 31 Street style sfilate FW 2020 2021 - Tra gli ospiti di Philosophy di Lorenzo Serafini Showbit-Mondadori Portfolio 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sarà quasi tutta online la Fashion Week di Milano che prende il via da martedì 23 febbraio. In programma 61 sfilate, 57 presentazioni, di cui 15 fisiche e 42 digitali, sei eventi, un totale di 124 appuntamenti in calendario. Dopo il debutto di settembre, torna a sfilare in città Valentino, il primo marzo, in chiusura della settimana della moda donna dedicata al prossimo autunno inverno. Grande assente, invece, Versace, che lancerà il video della sua nuova collezione il 5 marzo.