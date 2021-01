Moda, sfilate e Dpcm: stop alle fiere, Pitti Uomo 99 sarà solo digital

WORK IN PROGRESS - Il salone più importante dedicato alla moda maschile e al lifestyle contemporaneo ha già preso il via dallo scorso 12 gennaio sulla piattaforma digitale, con contenuti e novità che hanno finora generato 47.800 visite e attirato l'attenzione di 2.370 buyer. Fino al 5 aprile prossimo, il palinsesto di Pitti Connect continuerà ad arricchirsi con showcase, talk, live streaming e contenuti editoriali. Basterà, inoltre, accedere alla piattaforma per conoscere il meglio del nuovo menswear, valorizzato e raccontato in stile Pitti, attraverso analisi dei trend e percorsi di stile.