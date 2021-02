Milano Fashion Week 2021: tutto sulle sfilate moda donna di febbraio

Finale di sfilata Max Mara FW 2020: in primo piano, Kaia Gerber



I NUMERI, LE NOVITÀ, L’IMPEGNO SOCIALE - I numeri: 61 sfilate, 57 presentazioni, 15 show in presenza, per un totale di 124 appuntamenti. Non verrà meno la creatività, né l’attenzione alle tematiche sociali, sempre più presenti nel mondo del fashion. Un evento speciale, “We are made in Italy - The Fab Five Bridge Builders” sarà, infatti, dedicato al lascito del movimento americano per i diritti delle persone di colore ma non solo. Sviluppato dal gruppo di lavoro di Camera Nazionale della Moda Italiana “Black Lives Matter in Italian Fashion”, il progetto intende promuovere l’inclusione e la multiculturalità, mostrando le collezioni realizzate da cinque giovani designer “of colors” italiani al 100%. Tra le novità, anche la presenza di Brunello Cucinelli, che interverrà in video da Solomeo, il piccolo borgo nel cuore dell’Umbria in cui ha sede il suo quartier generale.