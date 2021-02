Moda, Milano Fashion Week 2021: nel guardaroba green arriva il cuoio

IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ E DEL FATTO A MANO - Per la prima volta, infatti, un materiale naturalmente green e solitamente destinato alla fabbricazione delle suole per le calzature diventa un tessuto non tessuto con cui plasmare abiti e accessori. La capsule Cuoio di Toscana comprende un piccolo guardaroba di capi, accessori e calzature glamour e sostenibili, per uomo e donna, realizzati interamente a mano in Toscana da maestri artigiani operanti nel circuito delle aziende partecipanti al Consorzio dei produttori di cuoio made in Italy. La collezione è disponibile da marzo 2021 su una selezione di piattaforme fashion di e-shop.