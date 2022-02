Luisa Spagnoli, la nuova collezione dedicata al potere delle donne

UN MESSAGGIO SUL POTERE DELLE DONNE - I volumi accarezzano il corpo, dettagli e ricami sono preziosi, le nuance vivide: trovano spazio il il viola, il giallo, il verde, tanto rosso. La collezione per i prossimi freddi vede la predominanza della maglieria, fiore all'occhiello del brand, per artigianalità e made in Italy. Sulla passerella della Fashion week milanese hanno sfilato minigonne e cardigan (piccoli e oversize), giacche biker in panno di lana double e blazer corti dalle spalle accentuate, abiti in maglia, completi pantalone, maglioni voluminosi a collo alto, gilet e cappotti impreziositi da motivi a intarsio. Le proposte per dopo il tramonto sono arricchite dal lurex, puntano su intriganti trasparenze, sensuali spacchi frontali, creazioni in taffetà di seta. Menzione speciale per le cinture alte con importanti fibbie in oro brunito portate in vita e per gli imponenti bracciali dorati, a denotare grande sicurezza.