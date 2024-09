Antonio Marras: sfilata omaggio alla donna amata da James Dean

La moda di Antonio Marras per la prossima primavera estate è un risultato di intreccio di stili, ispirazioni e riferimenti, che si fondono e si contaminano tra loro. La Sardegna nel suo segno più esplicito, come il disegno jacquard del nuraghe, è accompagnato dalle stampe nei toni dell’écru e del nero, che evocano le pietre millenarie e i paesaggi arcaici dell’isola. Spazio anche agli innesti tropicali della calda estate californiana, ai rimandi ad Acapulco e ai fiori esotici dai colori vibranti su fondi neri.



Evocativa e contemporanea, questa collezione SS25, donna e uomo, è un sovrapporsi di tessuti e materiali, ricami preziosi, pizzi delicati, frange e stampe che si rincorrono tra loro, si incontrano e si amalgamano. I decori si arricchiscono di jais e paillettes, fiocchi e volant. Le silhouette sono riconoscibili, gli abbinamenti inusuali: gli opposti si attraggono, niente è come sembra. Ecco, allora, le sete leggere drappeggiate come abiti couture, il jeans trattato come la pelle, che a sua volta è stampata come un tessuto. Rafia, intarsi, stemmi. Colpisce anche l'esplosione di colori luminosi, come il verde salvia, gli azzurri brillanti, i bordeaux intensi e i gialli fluo.