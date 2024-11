Kendall Jenner in collant: i più "cool" nei suoi scatti social

Kendall Jenner e i collant "must have" del momento. La top model e imprenditrice, icona di stile, ha scelto i modelli iconici, quelli più indossati da celebrities e influencer in tutto il mondo: gli sheer e quelli a pois, classici intramontabili di un noto brand.



Protagonisti del guardaroba femminile, perfetti per completare ogni look, i collant sono essenziali e irrinunciabili. "Le calze sono il mio accessorio preferito per l’autunno – commenta Dani Michelle, stylist di Kendall Jenner –, mi sembra sempre che elevino qualsiasi outfit e valorizzino la gamba. Sono stati un must nelle ultime due stagioni e non scompariranno tanto presto". Di Calzedonia i modelli scelti e indossati da Kendall Jenner, confermata dallo stesso brand come digital ambassador anche per questo autunno inverno 2024.