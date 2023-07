Kendall Jenner: la super top sarà ambasciatrice di “sorellanza”

Kendall Jenner entra a far arte di L’Oréal Paris per guidare le campagne di make up del brand da settembre 2023 (Credit: Mikael Jansson – L’Oréal Paris)

Riferimento per la Gen-Z, Kendall Jenner dal prossimo settembre entrerà a far parte, infatti, della famiglia di L’Oréal Paris per guidare le campagne di make up del brand di bellezza. “È un nuovo apice nella nostra missione di dare potere a ogni donna, ovunque – ha spiegato Delphine Viguier-Hovasse, Presidente Globale L’Oréal Paris –. In qualsiasi altro momento, Kendal Jenner avrebbe potuto avere lo stesso successo che ha ora, ma il suo valore, le sue scelte e la sua immagine potrebbero essere stati definiti o addirittura controllati da altri. Ma nessuno definisce Kendall Jenner se non Kendall Jenner. È l’incarnazione di tutto ciò che la Gen-Z rappresenta, possiede la sua immagine, cresce con orgoglio nella sua autostima e ispira gli altri a fare lo stesso”.



Nata a Los Angeles nel 1995, Kendall Jenner ha iniziato la sua carriera di modella all’età di 13 anni, diventando una delle top model più importanti del mondo e una delle donne più influenti. Dal 2007, insieme alle sue sorelle, è cresciuta con il mondo come suo pubblico, mostrando come le donne possono crescere insieme e sostenersi a vicenda. Nel corso degli anni, ha usato la sua piattaforma multimediale anche per parlare apertamente di ansia e problemi di salute mentale, spingendo così milioni di altre giovani donne e ragazze a fare altrettanto e creare reti di supporto lungo il loro percorso verso l’autostima.