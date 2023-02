Moda, Jenna Ortega: un ruolo speciale per la star di "Mercoledì"

Presto vedremo l'attrice statunitense, nota al pubblico televisivo per aver interpretato Mercoledì Addams in "Wednesday", cimentarsi in un nuovo "ruolo". Icona innovativa, è anche appassionata di calcio e yoga. Passioni che potrebbero aver influito in maniera importante a farla entrare nel mondo di chi ha a cuore lo sport e i suoi valori ...

Jenna Ortega, nuovo membro della famiglia adidas, con The Flag Twins

Jenna Ortega sarà, infatti, il volto di un nuovo marchio di adidas, un'etichetta prossima al debutto dopo ben 50 anni. L'annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso brand: "In adidas cerchiamo sempre di abbattere i confini, sia nello sport che nella cultura - ha spiegato Brian Grevy, Executive Board Member -. Jenna è un'appassionata pioniera progressista delle giovani generazioni, conosciuta in tutto il mondo. Il suo modo di pensare fresco e creativo è stato e continua ad essere fonte di ispirazione per il nostro brand. Siamo ansiosi di svelare cosa nascerà da questa speciale collaborazione e lo faremo molto presto".



Anche la stessa Jenna Ortega ha parlato del suo ingresso nella famiglia adidas: "Il mio amore per questo brand risale a molti anni fa. Per me le scarpe da ginnastica e le magliette adidas sono sempre state un punto di riferimento e ancor oggi gran parte del mio guardaroba è composto da capi con le iconiche tre strisce".