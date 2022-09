Orologi: Anya Taylor-Joy nuova "regina" per una maison di lusso

Jaeger-LeCoultre presenta la sua nuova ambasciatrice , l'attrice già "regina degli scacchi" Anya Taylor-Joy, protagonista del cortometraggio "A Call of the Heart", ritraendola impegnata proprio in una simbolica telefonata , per darle il benvenuto nella maison.





- Il video trae ispirazione da una telefonata realmente avvenuta e che avrebbe avuto un profondo impatto sul futuro della maison. Nel 1903, infatti, durante una conversazione telefonica con l’orologiaio parigino Edmond Jaeger, Jacques-David LeCoultre accettò la sfida di realizzare, inaugurando una lunga e fruttuosa collaborazione che avrebbe portato alla nascita della Manifattura Jaeger-LeCoultre. “L’incontro con Anya era. La sua lunga storia familiare con il polo e l’interesse per l'orologeria ci hanno naturalmente condotto a una collaborazione - ha spiegato Catherine Rénier, Ceo di Jaeger-LeCoultre -. La bellezza diafana, la sensibilità, il talento e la forte etica professionale di Anya Taylor-Joy incarnanodella nostra Maison”.

- Riconosciuta come uno dei talenti più sorprendenti della sua generazione, Anya Taylor-Joy è l’incarnazione vivente della femminilità moderna. La sua presenza sullo schermo è sensazionale, essendo al contempo, impavida e vulnerabile, innocente e pericolosa. Nata a Miami da genitori britannico-argentini e cresciuta a Buenos Aires e a Londra, l’attrice 26enne ha ottenuto il plauso della critica per la suain "The Witch" di Robert Eggers nel 2016. Dopo una serie di ruoli acclamati dalla critica, nel 2020, grazie alla fortunata miniserie Netflix "La regina degli scacchi", ha ottenuto la consacrazione definitiva aggiudicandosi un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un Critics’ Choice Award per ladi Beth Harmon. L'attrice ha, inoltre, interpretato ruoli centrali nei film "Ultima notte a Soho" di Edgar Wright e "The Northman" di Robert Eggers e presto la vedremo in "Amsterdam" di David O. Russell con Christian Bale e Maragot Robbie, oltre che in "The Menu", commedia horror di Ralph Fiennes e Nicholas Hoult. Anya è attualmente impegnata sul set di "Furiosa", prequel di "Mad Max".