Una celebrazione magistrale della creatività umana. È in mostra a Venezia l'Atmos "Cherry Blossom" di Jaeger-LeCoultre, un prodigio meccanico che rende omaggio alle abilità artigianali dell'Atelier des Métiers Rares della maison di alta orologeria. Duecento le ore di lavoro per la creazione più grande mai realizzata in smalto Grand Freu.





UN CAPOLAVORO SENZA PARI

promuove il talento artigianale

Il movimento

il regolatore

calendario mensile

fasi lunari

la smaltatura

- "Cherry Blossom" è esposta negli spazi della Fondazione Giorgio Cini per Homo Faber, la mostra internazionale cheproveniente da tutta Europa. Ospiti d'onore di questa edizione, i 12 Tesori Nazionali Viventi giapponesi. È in loro onore, infatti, che Jaeger-LeCoultre ha scelto di rappresentare sulla nuova Atmos Régulateur il sakura (fiore di ciliegio), simbolo universale di primavera e rinnovamento.di quest'oggetto raro è il Calibro Jaeger-LeCoultre 582, ideato e prodotto interamente all'interno della maison. Si distingue per, è completato dale - in linea con il tema Stellar Odyssey di quest'anno - presenta un'indicazione dellecosì precisa che ci vorranno 3.821 anni per discostarsi di un solo giorno dalla realtà astronomica. L'opera ha richiesto 200 ore di lavoro solo pere, in virtù delle sue dimensioni, la costruzione di un forno apposito.

UNA PENDOLA UNICA

sembra sfidare le leggi della fisica

normali variazioni giornaliere di temperatura

- Inventata nel 1928, l'Atmos è al contempo un segnatempo straordinario e un oggetto d'arte. Una pendola unica, che, funzionando per secoli senza nessuna fonte di energia convenzionale o sistema di ricarica. Il suo meccanismo è infatti alimentato dalle. Ad esempio, una variazione di un solo grado Celsius è sufficiente per garantire due giorni di autonomia.