Orologi di lusso, la prima linea di modelli meccanici made in Italy

Moda e stile, Ryan Reynolds a spasso per New York: i look da copiare

UNA LIMITED EDITION SPECIALE

il movimento meccanico manuale

19 rubini

lavorazioni fatte a mano

impermeabilità

- Nasce infatti dall'incontro tra Locman, storica maison orologiaia elbana, e Oisa 1937, altra eccellenza del made in Italy, il modello Locman Montecristo in cui prende vitaOisa 1937. Frutto di anni di ricerca, è il primo montato su un orologio Locman. Si tratta di un movimento meccanico a carica manuale (Oisa 1937 resta, ad oggi, l'unica manifattura di movimenti meccanici italiani mai esistita) calibro 29-50 Cinque Ponti, su cui sono dislocatie che presenta. Può essere ammirato anche grazie all'oblò della cassa posizionato sul fondo, in cristallo. Cassa che presenta forme dinamiche ed ergonomiche e una corona a vite con una triplice guarnizione interna, che garantisce un'fino a 100 atmosfere (100 metri).

NEL SEGNO DEI GRANDI ESPLORATORI

indici e ore in numeri romani

il viaggio come strumento e mezzo di conoscenza

bandiera italiana

versione in oro

- Sul quadrante smaltato del Locman Montecristo Oisa 1937 sono stampatie il disegno di un planisfero dei due mondi, Oriente e Occidente, attraversati da un antico veliero. Una simbologia che evoca, un'avventura temeraria attraverso epoche e culture differenti. A sottolineare l'italianità del progetto, anche la presenza dellaa ore 6 e la dicitura Made in Italy. Questo prezioso segnatempo è disponibile in edizione limitata in acciaio inox AISI 316L e fondo in titanio biocompatibile o nella18 carati.