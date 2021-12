Orologi: è ispirato a Matrix quello per il countdown di Capodanno

Moda, orologi uomo: il nuovo Hamilton PSR MTX in edizione limitata Il nuovo Hamilton PSR MTX in edizione limitata Ufficio stampa 1 di 7 Il nuovo Hamilton PSR MTX in edizione limitata Ufficio stampa 2 di 7 Il nuovo Hamilton PSR MTX in edizione limitata Ufficio stampa 3 di 7 Il nuovo Hamilton PSR MTX in edizione limitata Ufficio stampa 4 di 7 Il nuovo Hamilton PSR MTX in edizione limitata Ufficio stampa 5 di 7 Il nuovo Hamilton PSR MTX in edizione limitata Ufficio stampa 6 di 7 Il nuovo Hamilton PSR MTX in edizione limitata Ufficio stampa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un’icona reinterpretata in chiave futuristica, dal design rétro, omaggio al mondo distopico di The Matrix. Il modello del momento è un orologio limitato a 1999 esemplari, in omaggio all’anno di uscita del primo film della saga cinematografica di fantascienza, elegante e total black, con numeri in LCD verdi e l’iconico motivo a pioggia digitale iscritto sul fondello e sullo speciale cofanetto, dedicato all’uscita di “The Matrix Resurrections”. L’ideale per scandire il conto alla rovescia nella notte di Capodanno.