Orologi uomo: l'edizione limitata che celebra un'impresa da Guinness

NELLA STORIA DELL'AVIAZIONE - "Non avevo mai volato in un tunnel in vita mai, nessuno lo aveva mai fatto", ha spiegato il pilota, ai comandi del velivolo Zivko Edge 540, appositamente modificato. Il "Tunnel Pass" è stata l'impresa più complessa e impegnativa per Dario Costa, testimonial di Hamilton. L'azienda americana ha accompagnato l'impresa del campione con un'edizione speciale, limitata a 100 pezzi, del suo iconico orologio Khaki Aviation Takeoff Automatic Chronograph, lanciato per la prima volta nel 2014. Tra le caratteristiche di questa edizione, pensata per rispondere alle esigenze specifiche dei piloti, la funzione che consente di rimuovere la cassa dal suo alloggiamento, per poterla fissare sul cruscotto.