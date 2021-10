Ufficio stampa

Un orologio meccanico di lusso insieme ai vantaggi di uno smartwatch ricco di funzionalità, dal monitoraggio del sonno e dell’ossigeno alla modalità sportiva e altro ancora. Il segnatempo del futuro è già arrivato, grazie all’unione dei mondi analogico e digitale. Lo propongono, insieme, Huawei e Biatec, l’azienda leader nel settore tecnologico e la casa produttrice di preziosi segnatempo meccanici, punto di riferimento per la tradizione del lusso classico e per il business-wear moderno. Per la prima volta, infatti, i prestigiosi quadranti Biatec sono disponibili per il download in formato digitale su Huawei Temi, il servizio che offre agli utenti interfacce personalizzate per i loro dispositivi.