Moda, Falconeri: sfilata show per raccontare il lusso democratico

Falconeri ha presentato le sue collezioni per questo autunno inverno 2023 con un evento show in uno dei luoghi più suggestivi di Milano, la Fonderia Macchi. Nei grandi spazi industriali di questa struttura sono stati svelati e raccontati i segreti di una fibra affascinante e magica, il Superior Cashmere del brand, ripercorrendo tutte le fasi del suo lungo viaggio. Che parte dall'Asia, attraverso una selezione accurata di filatura Duvet, la peluria più sottile e pregiata delle capre Hircus. Da qui, il fiocco di cashmere prende il volo e giunge in Italia, a Biella, per essere filato. Conclude, infine, il suo percorso ad Avio, sede dello stabilimento Falconeri, dove il rocchetto assume la forma del capo. Una vera e propria esperienza sensoriale e immersiva, arricchita dalle note di una colonna sonora scelta ad hoc e alle live performance dei ballerini che hanno condiviso la passerella con i modelli.



Una collezione di “accostamenti inaspettati”, la definisce Giulia Sartini, responsabile con Pierangelo Fenzi dell’ufficio stile del brand. “La donna Falconeri è concreta, pragmatica e sa interpretare questi capi timeless con la sua personalità”. I colori delle nuove proposte, “sono quelli del nostro quite luxury, a cui siamo legati, con un tocco in più: il bianco Fiocco, vaniglia, rum, polvere, alabastro”.



Falconeri conta, ad oggi, oltre novanta boutique in Italia e 84 all’estero. Il marchio è presente, inoltre, online in 22 mercati, tra cui Stati Uniti e Gran Bretagna e sta puntando a un’ulteriore crescita in Europa, proseguendo in un'ottica di internazionalizzazione.