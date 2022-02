Uomini e stile, la maglia dolcevita: perché non passerà mai di moda

Uomini e stile, la maglia dolcevita: le proposte di Falconeri Il dolcevita di Falconeri, 100% puro cashmere Ufficio stampa 1 di 7 Il dolcevita di Falconeri, 100% puro cashmere Ufficio stampa 2 di 7 Il dolcevita di Falconeri, 100% puro cashmere Ufficio stampa 3 di 7 Il dolcevita di Falconeri, 100% puro cashmere Ufficio stampa 4 di 7 Il dolcevita di Falconeri, 100% puro cashmere Ufficio stampa 5 di 7 Il dolcevita di Falconeri, 100% puro cashmere Ufficio stampa 6 di 7 Il dolcevita di Falconeri, 100% puro cashmere Ufficio stampa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un grande, grandissimo classico. Versatile e facilmente declinabile in base al proprio stile, così pratica e facile da abbinare, la maglia dolcevita è il capo "jolly" di ogni guardaroba. È il trend che non passa mai di moda, da indossare dall'autunno alla primavera. Calda e confortevole, è perfetta da sola o come sottogiacca, ponendosi come valida alternativa a camicia e cravatta anche per le occasioni più formali.