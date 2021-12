Moda inverno e trend, la sciarpa: come portarla in stile boho-chic

UN TOCCO PERSONALE - Dalle più classiche e sobrie alle varianti colorate e vistose, ci sono molti modi per indossare una sciarpa. Si portano lunghissime, incrociate con il nodo parigino (come Bradley Cooper), con il giro semplice o doppio. Il mood generale vede una preponderanza dello stile boho-chic, in cui confluiscono tratti tipicamente bohémien e hippy ma anche di ispirazione etnica e mix and match. Dal tocco elegante un po' ricercato a un look più casual e rilassato, il must del momento è riuscire a declinare in una maniera assolutamente personale.