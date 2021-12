Moda, Very Peri colore Pantone 2022: eccolo tra celebs e passerelle

Incarna il bisogno di un'attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un'espressività fantasiosa. È il Very Peri, Pantone 17-3938, il colore scelto dall'istituto Pantone per il 2022, una tonalità blu pervinca con sottotono viola e rosso. Farà da stimolo cromatico per l'anno nuovo anche nel campo della moda e del beauty .

Il Very Peri "previsto" da star e celebs: Djimon Hounsou in Dolce&Gabbana (stylist @atibanewsome)

UNA SCELTA INEDITA - Per la prima volta, si tratta di un colore nuovo di zecca. Il Pantone Color Institute, colosso statunitense che produce tecnologie per la grafica e cataloga i colori secondo codici riconosciuti a livello mondiale, non ha scelto perciò una tonalità già nota ma ha voluto partire da zero. "Mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, le nostre nozioni e i nostri stili di vita stanno cambiando e le nostre vite reali e digitali si sono fuse in mondi nuovi - ha spiegato Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute -. Questo momento è davvero diverso. Come potevamo catturare con una tonalità il mondo in così rapida trasformazione così com'è adesso?".



UNA SPINTA VERSO IL FUTURO - Il colore di partenza è il blu pervinca, che per la cromoterapia è anti ansia e anti stress. Corrisponde alla familiarità, al comfort. Il sottotono viola-rosso vuole anche trasmettere un senso di freschezza, una spinta verso il futuro, che include anche il mondo digitalizzato. La tonalità del Very Peri vuole quindi evidenziare le sconfinate potenzialità che si hanno davanti, mai come in questo momento.