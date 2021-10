Moda uomo, trend autunno 2021: c'è un colore che "scalda il cuore"

Moda uomo autunno 2021: Falconeri, la maglia girocollo rosso quercia Da Falconeri, per l’autunno inverno 2021-2022, una maglia girocollo, interamente realizzata in Cashmere Ultrasoft, rosso quercia Ufficio stampa 1 di 2 Da Falconeri, per l’autunno inverno 2021-2022, una maglia girocollo, interamente realizzata in Cashmere Ultrasoft, rosso quercia Ufficio stampa 2 di 2 leggi dopo slideshow ingrandisci

Chiudete gli occhi e immaginate i colori di un bosco in autunno. Sembra partire da qui l'ispirazione di una nuance che è già trend di stagione. Tra le proposte per l’autunno inverno 2021-2022, c'è una maglia girocollo, interamente realizzata in cashmere ultrasoft, rosso quercia, che dà proprio una sensazione di calore, vellutata ed avvolgente. Perfetta tanto per l'ufficio, quanto per una passeggiata all’aria aperta, in vista dei mesi più freddi dell'anno.