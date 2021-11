Moda, il velluto: da Jared Leto al principe William, perché piace

Il primo è stato Daniel Craig, che ha sfoggiato una giacca color ciclamino (o fucsia? Della questione se ne è dibattuto a lungo ) per la premiere a Londra del suo ultimo James Bond. Poi sono arrivati Dwayne Johnson “The Rock” e Ryan Reynolds alla presentazione di “Red Notice” e molto ha fatto pure Jared Leto dai red carpet di “The House of Gucci”. Di grande eleganza e sensualità , è stato recentemente indossato anche dal principe William. Il velluto è in rimonta, anzi in grande spolvero, e si conferma il trend forte di questo autunno 2021 . Perché piace tanto?

“IL PIÙ BEL TESSUTO DEL MONDO” - Fascino senza tempo, eleganza intramontabile. Non c’è stagione in cui gli stilisti non propongano il velluto. Versatile di giorno, dà il meglio di sé la sera, con l’abito classico e per le occasioni più formali. Liscio, a righe, stampate. “È il più bel tessuto del mondo - ha detto Giorgio Armani in un suo finale di sfilata -. Anche in assenza di luce, riesce a brillare”.