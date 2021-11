Uomini e stili, sexy e "pantofolaio": Paul Rudd, evviva la normalità

Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 1 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 2 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 3 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 4 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 5 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 6 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 7 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 8 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 9 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 10 di 11 Moda uomo, stili da copiare: Paul Rudd, elogio della semplicità IPA 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si dice sia poco incline ai riflettori e al glamour. Si definisce "casalingo" e "pantofolaio". Eppure l'uomo più sexy del mondo secondo la rivista "People" è proprio lui, Paul Rudd. Attore, comico, questo 52enne del New Jersey è anche sceneggiatore e produttore cinematografico. Ha sposato sua moglie 18 anni fa, la produttrice tv Julie Yaeger, è padre di due figli adolescenti, Jack e Darby. "Penso a me stesso come a un marito e a un padre, come se fossi solo quello", ha rivelato. Niente velleità da sex symbol, dunque. E sulle scelte di stile? Mai sopra le righe.