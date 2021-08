Moda, Ben Affleck uomo dell’estate 2021: uno stile da “uno di noi”

ELOGIO DELLA SEMPLICITÀ – Premiato due volte con l’Oscar (nel 1998 assieme all’amico Matt Damon per la sceneggiatura del film Will Hunting – Genio ribelle e nel 2012 per Argo), a colpire di Ben Affleck è lo stile da “ragazzo della porta accanto”. Lontano dai riflettori, predilige look piuttosto casual e rilassati, sportivi e comodi: jeans e t-shirt, sneakers e giubbotti in pelle, felpe e camicie a quadri. Ha ammesso di non aver sempre avuto equilibrio in passato, alle prese con il successo a Hollywood, ma di aver trovato stabilità e sicurezze affettive grazie all’ex compagna Jennifer Garner, madre dei suoi tre figli (che oggi hanno 15, 12 e 9 anni). Molto impegnato in associazioni filantropiche, cerca di essere un papà molto presente per loro. Appassionato di sport, tifa per le squadre di Boston: Celtics (basket), Red Sox (baseball), New England Patriots (football) e Bruins (hockey su ghiaccio).