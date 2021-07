Moda e stili, a 50 anni come Matthew McConaughey: 3 cose da copiare

Bello, biondo, sexy e con un fisico statuario . Non c'è del resto da meravigliarsi se Matthew McConaughey è entrato a far parte più volte delle classifiche degli uomini più belli del mondo . Attore statunitense, ma anche produttore e docente all'università del Texas, veleggia in forma smagliante verso i 52 anni (li compirà il 4 novembre prossimo). Quali saranno mai i suoi segreti? Proviamo a individuarne tre.

LA VERSATILITÀ DEL GUARDAROBA - Dai look più eleganti che sfoggia per red carpet e serate ufficiali a quelli casual e disimpegnati: Matthew McConaughey ama i cappelli da cowboy, le coppole e dare un tocco di originalità ai suoi look. Uno stile eclettico e molto versatile, che richiama un po’ il genere rock star ma vestita bene.



UN ALLENAMENTO BEN STUDIATO - Non tutto cade dal cielo. Un fisico statuario come quello dell'attore richiede anche tanto esercizio, tanta manutenzione. Il suo allenamento è stato messo a punto da un personal trainer (Gunnar Peterson, per la precisione, riferimento di tante star hollywoodiane) e non comprende solo la palestra ma anche corse all'aria aperta e sulla spiaggia, percorsi in bicicletta, esercizi a corpo libero al parco. E i risultati si vedono.



L'ATTENZIONE ALLO STYLING - Barba o non barba? Capello lungo o corto? Il segreto sta tutto nella cura dello styling e del proprio aspetto: un'arma vincente sempre, per Matthew McCoanughey come per chiunque altro. La trascuratezza, è bene sempre ribadire, non va d'accordo con lo stile, non fa fascino, non va bene mai.