Moda, la t-shirt: da Brad Pitt a Matt Damon, così semplice così sexy

Un capo di abbigliamento assolutamente democratico. Alzi la mano chi non possieda almeno una t-shirt. Così basic e pratica, permette ogni tipo di abbinamento : con i jeans e i pantaloni in cotone, con la tuta e i bermuda, sopra il costume in spiaggia o sotto giacche eleganti.

UN "MUST HAVE" PER TUTTI - L’ha proposta da sola, al posto della camicia, e sopra pantaloni chino e mocassini Matt Damon, nei giorni scorsi a Cannes. Proprio come in precedenza aveva fatto il collega Brad Pitt, qualche anno fa a Venezia. A girocollo, in cotone o in microfibra, comoda e oversize o aderente, la maglietta è un vero e proprio passepartout. Così versatile, consente di formare facilmente infiniti look, riducendo al massimo ogni margine di errore.